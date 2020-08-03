Алья Адхам поведала о том, как изменились её приоритеты по мере взросления.

Мои приоритеты менялись, по мере того как я становилась старше.

Но теперь я не хочу «вроде как встречаться» с кем бы то ни было.

Я не хочу «как бы проводить вместе время» с кем бы то ни было.

Я не хочу тратить силы на то, чтобы подавлять собственные чувства и казаться безразличной.

Я хочу демонстрировать свою заинтересованность, я хочу спать с человеком, который — я точно знаю — придёт снова, потому что он уже доказал мне: он надёжен и честен — и действительно увлечен мной.

Разумеется, сначала нужно проявлять некоторую осторожность в выражении чувств.

Эта осторожность нужна не для того, чтобы мужчина чувствовал себя комфортнее.

Она нужна только для вас, потому что всегда следует помнить: вы хрупкое и драгоценное создание, которое должно тщательно и избирательно подходить к выбору того, кому подарить свою любовь.

Именно так я и поступаю сейчас. И дела идут совсем не плохо.