прочитано 53 раза





На праздничном вечере также состоится благотворительный аукцион: главный лот — ужин с кумиром миллионов болельщиков

Легендарный футболист сборной Италии и туринского»Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро приедет в Москву на II церемониювручения Международной премии «РБ»в области спорта и букмекерства. Она пройдет 27 февраля в «Барвиха LuxuryVillage».

На праздничном вечере также состоится благотворительный аукцион. Главный лот – ужин с кумиром миллионов болельщиков. Все собранные средствабудут перечислены в Фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детямс онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

«Премия «РБ» – крупнейший проект, объединяющийбукмекерскую и спортивную отрасли. В этом году мы увеличили числостран-участников, пригласили известных спортсменов, звезд кино и музыки,президентов российских лиг и федераций. Приезд Алессандро Дель Пьеро – беспрецедентное событие, повышающее статус мероприятия, а благотворительныйаукцион и ужин с участием звездного гостя – это возможность собрать средства надоброе дело, чтобы мир стал немного лучше», – отметил основательинформационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель премии «РБ» ПаруйрШахбазян.

Наторжественную церемонию также приглашены Руслан Нигматуллин, Алексей Немов,Роман Костомаров, Вячеслав Малафеев, Светлана Хоркина, Анна Сидорова, СергейШубенков, Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова, Эмин Гарибов, Алена Водонаева,Оксана Федорова и другие.

В прошлом году обладателями премии «РБ» в разныхноминациях стали «Лига Ставок» («Гран-при: лучший букмекер», «Лучшее мобильноеприложение»); Tennisi («Лучшая эксклюзивная линия»); BETCITY («Лучшийклиентский сервис»); БК «Марафон» («Самый надежный букмекер»); БК «888»(«Лучшие коэффициенты»); «Париматч» («Лучший онлайн-букмекер», «Лучшийкиберспортивный букмекер»). В этом году в борьбу за награды включились БК»Олимп», «1хСтавка», GGBet, MelBet и «ВулканБет».