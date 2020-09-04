Алеся Семиренко в шоке от подставы Юлии Белой в её адрес.

Вот тебе и подруга! 🤐 Ну решила ты съехать, наплевав на нашу дружбу, скатертью дорога! Но зачем поливать грязью и придумывать гадости про человека, который всегда тебя отстаивал и защищал на проекте, несмотря на поведение, которое оставляло желать лучшего. Как она в постель ложилась к моему парню, все это помнят. И это всего лишь одно из немного, что она сделала. Я на все закрывала глаза. Что с ней случилось? Может ей помочь как-то надо? Неужели алкоголь, зависть и несчастливая жизнь дают ей право порочить честь и достоинство другого человека? Честно у меня нет слов… Ещё и продюсера дом-2 пытается втянуть.