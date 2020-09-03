Алеся Семеренко нашла музыкального преподавателя, который будет учить её петь.

АЛЕСЯ СЕМЕРЕНКО ЗАПЕЛА

Экс-участница проекта Алеся Семеренко решила запеть. Девушка занимается с музыкальным преподавателем, который настроен оптимистично и уверен, что при серьёзном подходе Алесю можно научить петь. Однако подписчики девушки захейтили её, весьма нетактично отметив, что у Алеси нет голоса.

Эти комментарии сильно обидели Семеренко, и девушка поспешила оправдаться.

«Я впервые сегодня ходила на пение, я не умею правильно дышать и всё такое. Но я хочу научиться! – возмущается экс-участница. – Конечно, вам легче сидеть здесь и хейтить меня, вместо того чтобы самим поднять пятую точку и начать что-то делать!»

Алеся уверена, что у неё красивый голос и при должном обучении она сможет стать певицей.

«Конечно, я не знаю, смогу ли стать звездой сцены, но улучшить своё мастерство я точно смогу», – говорит Семеренко.

А ты хочешь, чтобы на небосклоне засияла ещё одна звёздочка под именем Алеся?