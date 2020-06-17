Алеся Семеренко даёт советы, как за пять шагов стать смелым.

ДЕРЗАЙТЕ! 😈 5 ШАГОВ К СМЕЛОСТИ. ⠀

Для меня быть дерзким — всегда хорошо! Это, в первую очередь, решительность и умение идти на риск.🌪НО! Дерзость бывает «показная», когда человек излишне груб и прикрывается «а -ля шуткой», больше смахивая на хама или торгача на рынке.. 😂 и истинная, когда ты ничего не боишься и готов выйти за рамки привычного. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Да, я могу колко высказаться, или пошутить, но в моей дерзости нет злого умысла. А вообще все великие люди были по-своему дерзкими, так как не стеснялись воплощать свои мечты в жизнь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Здоровая дерзость позволяет без чувства вины говорить “нет”, когда мы не согласны, открыто высказывать собственное мнение, не боясь критики и чужих оценок. ⠀

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5 ШАГОВ К СМЕЛОСТИ: 🔝 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀

1. Не позволяйте другим манипулировать собой. 👆🏻Всегда ли вы делаете то, чего сами хотите? Думайте прежде всего о себе, забудьте слова «должен», « а вдруг я доставлю дискомфорт другим людям» и т.д ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

2. Не прячьтесь. 🙈 Быть дерзким — это быть увиденным. Не бояться показаться таким, какой вы есть на самом деле. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

3. Всегда говорите то, что думаете, даже если ваше мнение не совпадает с мнением большинства! Ведь именно ваша точка зрения может быть правильной. 😇 ⠀⠀

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4. Рискуйте! Пробуйте новое, не придумывайте оправданий. Не важно сколько вам лет и кто вы сейчас, вы можете стать кем только пожелаете! 🤪 Ограничения и страхи только в вашей голове. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀

5. Верьте в себя! Вы должны четко осознавать, что у вас все обязательно получится. Мысли материальны 💋 ⠀

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Что для вас быть дерзким?) Хорошо это или плохо? 😈