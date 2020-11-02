Бывшая участница телепроекта Алеся Семеренко много раз жалела о том, что была на «Доме-2». По словам девушки, после ухода за ворота ее преследует дурная слава проекта, из-за чего мало кто хочет с ней сотрудничать.



Изначально она собиралась жить на Сейшелах недолго, но в итоге задержалась на целый год. Алеся не сумела построить достойные отношения. Может быть, всему виной был Сергей Захарьяш, который плохо обращался со всеми своими спутницами. Но большинство зрителей не любили Семеренко из-за ее сложного характера и высокомерного поведения. Если бы не пандемия, то Алеся раньше покинула бы проект, но ей пришлось задержаться на островах.



Несколько дней назад экс-участница «Дома-2» лишилась прав, три раза проводились слушания из-за её вождения в нетрезвом виде, но прийти на них она не могла по причине нахождения в тропиках. Теперь ей придется продавать свой автомобиль. Стало известно, что Алеся будет принимать участие в проекте «Холостяк» и бороться за сердце Тимати. Совсем скоро зрители узнают, помешает ли девушке домовская слава и на этот раз.