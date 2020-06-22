В последнее время на Острове Любви стала формироваться новая пара – Никита Барышев решил приударить за Алесей Семеренко. Девушка охотно принимает ухаживания нового ухажера, ходит с ним на свидания и признается в симпатии, но объявлять себя парой не спешит.



Сейчас Алеся в компании своего поклонника отлично проводит время на Яхте Любви. Правда, там она заметила за парнем одну особенность, которая не дает ей покоя. Так, по словам Семеренко, Никита пытается ее добиваться только во время съемочного процесса, а как только выключаются камеры операторов, парень исчезает с радаров.



Все это наводит Алесю на мысли о проектности и неискренности Барышева. Напомним, бывшая возлюбленная Никиты Анастасия Стецевят неоднократно обвиняла парня в проектности и игре на камеры. Девушка и сейчас уверена, что Барышев продолжает изображать чувства, только теперь к другой участнице.