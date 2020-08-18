Бывшие подруги начали поливать грязью друг друга. Началось всё с Юлии Белой, которая рассказала, что Алесю обеспечивает богатый поклонник, купивший девушке дорогой абонемент в фитнес-клуб. В ответ на это Семеренко пожаловалась, что ей всегда было стыдно за Юлю, которая напивалась и приставала к посторонним мужчинам, зажималась с ними и вела себя крайне непристойно.



На днях Юля переехала от бывшей подруги в другую квартиру, потому что её новая работа находится далеко от прежнего места жительства. Девушки поругались, потому что Алеся восприняла этот поступок как личное оскорбление и предательство. После переезда Юля пожаловалась, что в их с Алесей съемной квартире Семеренко никогда не прибиралась и постоянно разводила бардак.



Алеся решила оправдаться перед подписчиками. Она объяснила, что всегда выносила мусор и поддерживала чистоту, в то время как Юля оставляла после себя грязную посуду. По словам Семеренко, Белая вообще себя всегда ужасно вела. В ночных клубах она сильно напивалась и домогалась посторонних мужчин, предлагала подруге тоже употреблять алкоголь, но девушка отказывалась, а только покрывала и поддерживала Юлию. А по поводу богатого ухажёра Алеся сказала, что у неё есть только поклонник, который дарил цветы, не более того.