Алеся Семеренко поведала о причинах, побудивших её уйти за ворота телестройки.

ПОЧЕМУ Я УШЛА С ДОМ 2?? 😈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Все было как во сне.. До сих пор не понимаю, как я там оказалась. 🤔

Начинала я своё путешествие ещё с «яхты любви», проект, который длился всего 10 дней и красочно зазывал на Сейшельские острова для построения красивой истории любви. Моя ошибка, что я верю в любовь… Конечно же любовь я там не нашла, но решила не отчаиваться и попытать счастье на дом 2.. 🏠 А вдруг, подумала я? Проект ведь про любовь. 💕 Отношения и там у меня не сложились, коллектив пытался постоянно в чем-то меня уличить, а злые и завистливые языки распускали слухи и клевету. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ… Из успешной модели, приличной девушки, победительницы конкурса красоты Мисс Москва, из меня пытались сделать ШБ и облить грязью с ног до головы. Хотя я не давала ни одного повода считать меня таковой! 😅Но сколько бриллиант в грязи не валяй, он все равно останется бриллиантом, не так ли?)) 💎

В какой-то момент я «проснулась» и задала себе вопрос: а что я тут делаю, собственно? 😂🤷🏻‍♀ Еще и застрять на Сейшелах на 5 месяцев, не каждому придётся по вкусу. НО! В любом случае, проекту я благодарна за полученную стрессоустойчивость, антихрупкость и антинаивность. 😅 В глубине души, я все ещё верю в любовь. Но, видимо, пока что вселенная подготовила для меня другие сюрпризы. 🎁

Как думаете, правильным было решение, уйти с ДОМ-2?)) 💔