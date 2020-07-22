Бывшая участница телестройки Алеся Семеренко поведала своим поклонникам о том, чем она займётся в ближайшие месяцы.

Привет, дорогие 😇 Ну что, пора посвятить вас в свои планы!) 🤩Неделя выдалась непростой, но интересной) 🤪Переезд, новый образ жизни. Ну вернее забытый старый 😅. Я обожаю быть занятой! 🌪 И ненавижу сидеть на месте. Телефон разрывается, а друзья обижаются, что не отвечаю. Простите, я про вас помню, но и вы меня поймите! Я с детства привыкла ни на кого не надеяться и всего добиваться сама! Поэтому усилий и времени приходится тратить в 2 раза больше!)) Не понимаю людей, которые сидят на попе ровно и ждут пока к ним на голову свалится мешок денег 😂😂🙈 Планов очень много! 🤓 Сейчас основные силы я отдаю Инстаграму, параллельно готовлю для вас марафон по питанию. 🍒 И самое главное — постепенно готовлюсь к открытию шоурума одежды!)) На островах я поняла, что шить вещи — это мое 😍 Да и Мама у меня модельер дизайнер. Так что впереди много всего интересного! 💕А ещё у меня дома целый сад из белых роз 😍