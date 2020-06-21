Алеся Семеренко рассказала, откуда у нее появились высокомерные замашки.

ВЫСОКОМЕРИЕ 👑

Часто слышу, что я надела на себя корону и очень высокомерна. Со вчерашнего дня я услышала это в свою сторону от …. своих друзей? 😂😬

Часто высокомерное отношение к окружающим происходит из детства. Родители допускают в воспитании ребёнка большую ошибку: внушают, что он особенный, избранный, не такой как все, что он ЛУЧШЕ ДРУГИХ, что кругом одни неудачники и плебеи.

Да, с детства, мама говорила мне, что я особенная, что я добьюсь в этой жизни многого, что я творческая личность, что у меня все получится и т.д ( И ей за это большое спасибо ❤), поэтому мне всегда хотелось соответствовать. Хорошо училась в школе, всегда с примерным поведением, литературные олимпиады, конкурсы чтецов, желание становиться лучше с каждым днём.. Но! Важный момент! Она никогда не говорила мне, что я лучше других! Она делала лишь акцент на моих хороших качествах. Она с детства внушала мне уверенность в себе, а не высокомерие и пренебрежительное отношение к другим!