Алеся Семеренко рассказала о своих попытках сбежать с Острова Любви.

КАК Я 4 РАЗА ПЫТАЛАСЬ УЛЕТЕТЬ С СЕЙШЕЛ ✈️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Я предпочитаю действие, чем полное бездействие. Даже если оно не принесло плоды. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Когда я узнала, что границы закрыли, я не сразу осознала всю трагичность ситуации. И первое время, мне действительно нравилось на Сейшелах. О первом вывозном рейсе я узнала в МАЕ. Но руководство сказало нам, что мы не сможем на нем полететь 🤔🤷🏽‍♀️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Была история с личным самолётом в ИЮНЕ 😂 Одна семейная пара должна была вернуться срочно в Москву, (так как жене нужно было рожать) на арендованном самолёте …и они любезно написали нам и предложили нас прихватить. 😂🙈 Мы в это поверили и искренне ждали этого самолёта. Чуть позже, конечно, мы убедились какие же люди бывают твари) Выясняли, что это развод. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3-й раз я рискнула и купила себе билет сама через Турцию. (ИЮЛЬ) Но перед вылетом этот рейс отменили. Деньги, кстати, не вернули. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4-й раз я слишком поздно спохватилась. Я увидела вывозной рейс через Дубай, но уже не смогла на него зарегистрироваться. (5 ИЮЛЯ) А наше руководство почему-то не побеспокоилось, чтобы нас им вывезти. А зачем? У нас же времени вагон! 👿 Или на вывозные рейсы можно только избранным? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Теперь я надеюсь улететь на 5 раз, но так понимаю сама!! На танке, на оленях я не знаю. Но в июле я буду в Москве!!! Даже если мне придётся покинуть проект. У меня все!