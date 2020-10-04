Алеся Семеренко призналась, что после ухода с проекта в её жизни началась черная полоса.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — ЧЕРНЫЙ 🖤

А вообще после ухода с проекта и правда началась какая-то чёрная полоса. И вроде все плохое уже случилось, но белая все никак не может начаться. 😂🤷🏻‍♀

Честно, даже фото не хочется делать и сторис снимать..

Поселилась дома, на улицу только в крайнем случае 🐌 чувствую себя 80-летней старушкой или черепахой, которой уютно в своём домике) В целом грусть в душе 💔 Единственный плюс — написала много стихотворений и песен пока дома коротала вечера. 📖

И ещё заметила, что сейчас у многих такое состояние. Осенний депресняк может? Как справляться будем? У кого так же? 🤔