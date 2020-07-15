Алеся Семеренко рассказала о своем побеге с Сейшельских островов.

Самое главное в жизни — это время. 💕⏳ И его нужно ценить и распоряжаться правильно! Поэтому никто не будет распоряжаться МОИМ временем. Для тех, кто ещё не в курсе мы вернулись в Москву! 😌Сами! Не знал НИКТО. Условно говоря, мы сбежали. А стоило это нам : немалых денег, 60 часов полёта и огромного стресса. А что самое страшное, мы улетели на последнем самолёте из Сейшел. ✈ Это было вынужденное решение. Была опасность застрять там до февраля! 😱 Поэтому мы приложили любые усилия, чтобы вернуться домой. И не прогадали! Со вчерашнего дня вылеты с Сейшел закрыты! Багаж потерялся, а границу Белоруссия — Россия мы переходили пешком, без вещей, связи и денег… НО! Мы сделали это и мы безумно рады!)) ❤

Сейчас мы думаем, о том, что делать дальше и едем разговаривать с руководством. Пока я не знаю, как все сложится и как они отнесутся к нашему возвращению… буду держать вас в курсе. 🤳🏻