На днях Максим Колесников и Алена Савкина опубликовали видео, в котором они на заднем сидении автомобиля веселятся и поют. Судя по всему, ребята возвращались из ночного клуба (на дворе стояла ночь), а их хорошее расположение духа было вызвано распитием спиртных напитков.



Алену стали снова травить в сети за пристрастие к алкоголю, ведь ранее она неоднократно уходила в загулы. К тому же, Савкина – молодая мама, и непонятно, с кем оставался Богдан, пока ребята гуляли за периметром, а Татьяна Владимировна уехала в отпуск.



Напомним, бывший возлюбленный Алены Денис Мокроусов признавался, что покинул девушку из-за ее пристрастия к спиртным напиткам. Парень сетовал, что его девушка обещала ему перестать употреблять алкоголь, но свои слова не сдержала, напиваясь на вечеринках, которые устраивались на поляне. Алена так и не перешла на здоровый образ жизни, к которому Денис пытался ее приучить, и пара распалась.