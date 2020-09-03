Новые кадры в микроблоге Алёны Рапунцель вызвали шквал негативных комментариев в адрес молодой мамы. На снимках её сын Богдан предстаёт перед подписчиками в очень грязных носках. Очевидно, что Алёна просто не заметила этого, но хейтеры никогда не дремлют.



Большинство зрителей поддерживало Алёну после достойного ухода с проекта. Ведь вместо бесконечных скандалов и пиара девушка нашла в себе силы уйти в свободное плавание. Рапунцель-младшая сразу начала зарабатывать деньги, радовала поклонников тем, что занимается с Богданом и старается пробиться в столице своими силами.



К сожалению, у Алёны не получается качественно «фильтровать» тот контент, который она показывает своей аудитории. Молодой маме хотелось всем показать, как развивается её малыш, но на грязные носки она, видимо, не обратила внимание. Через некоторое время девушка опубликовала другие кадры, на которых был виден переполненный подгузник Богдана, который вот-вот мог лопнуть. Такие кадры тоже повергли подписчиков в шок.