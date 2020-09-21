Бывшая участница телестройки Алёна Рапунцель представила небольшой отрывок из своей новой песни в личном микроблоге. Многие подписчики моментально обвинили девушку в плагиате, ведь композиция точь-в-точь напоминает популярный трек Tanir&Tyomcha под названием «Разбуди меня».



После ухода с проекта Алёна пробует себя в разных сферах, в том числе и в музыкальной. Выпустив один трек, девушка не стала медлить с новой композицией, разместив отрывок в блоге. Она предложила подписчикам оценить фрагмент песни «Не люби меня», к релизу которого она готовится. Однако, такой реакции пользователей соцсети девушка явно не ожидала. Очень многие написали, что это стопроцентный плагиат известного трека, Алёна только изменила слова. Даже автор оригинальной композиции Tanir написал экс-участнице телестройки: «Девочка, пой свои песни».



Некоторые пользователи соцсети добавили, что в представленном отрывке сложно разобрать слова, всё слишком сильно обработано на компьютере и предложили начинающей певице не позориться, а создавать свои композиции. Сама Алёна на нападки пока не отреагировала.