Российскую модель и блогера Алену Водонаеву вызвали на допрос в отдел полиции в связи с проведением проверки ее заявлений на наличие в них признаков состава преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, правоохранители проводят проверку после подачи заявления неким гражданином Панкратовым. Адвокат Катерина Гордон подтвердила информацию о том, что Водонаеву ожидают в полиции. По предварительным данным, модель посетит отделение в четверг, 13 февраля.

Предположительно, следователи обсудят с Водонаевой ее недавнюю публикацию в социальных сетях. Там она призвала делать аборты, а также выразила презрение к семьям, которые рожают по несколько детей «в нищете». Отмечается, что текст модели и блогера будет отправлен на экспертизу.

Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предполагает наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей, принудительных работ на срок от одного года до четырех лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.