Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель рассказала, что недовольна редкими встречами Ильи Яббарова с родным сыном Богданом. Девушка считает, что у бывшего возлюбленного постоянно появляются неуважительные отговорки и причины, по которым он не может встретиться с ребёнком.



Алёна уверена, что человек найдёт время для всего, чего он действительно хочет. По её мнению, Илья всегда только ищет оправдания и отмазки. Рапунцель-младшая также сказала, что она, её мама и другие близкие люди всегда находят время, которое с радостью проводят с малышом. Девушка уверена, что в этом и проявляется любовь. Последний раз Яббаров видел Богдана около 10 дней назад, когда приезжал к малышу навестить его во время болезни.



Алёна рассказала, что не считает пару Ильи и Анастасии достойной таунхауса, который будет разыгран телепроектом. Девушка убеждена, что победу должны одержать либо Дмитренко, либо супруги Оганесян, ведь они прошли долгий и сложный путь по достижению гармонии в браке, а также у них родились очаровательные детишки, о которых они достойно заботятся.