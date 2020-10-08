Бывшая участница телепроекта «Дом-2», блогер Алёна Водонаева поделилась с подписчиками радостной новостью. Начинается её обучение в Московском Государственном Университете на факультете журналистики. Это будет вторым высшим образованием теледивы.



Девушка уверена, что только с помощью образования можно добиться головокружительных высот. Она поступила в известный университет на платную основу, цены в котором варьируются в пределах 450 тысяч рублей. В микроблоге Алёна написала, что её ждёт 664 учебных часа, две сессии с экзаменами и зачётами, а также итоговый государственный экзамен в конце обучения.



Также Алёна рассказала, что не считает себя лучше остальных студентов из-за своей популярности, славы и денежного статуса, так что с одногруппниками она будет вести себя на равных. Стоит напомнить, что по первому образованию Алёна является филологом, а на проект «Дом-2» она пришла из-за интереса побыть на месте участницы, так как в то время она писала дипломную работу о телевизионных шоу.