Алёна Водонаева рассказала, что ее выставили из такси из-за требования надеть маску.

Жертвой ковид-диссидентства пала Алена Водонаева, которая вызвала такси, но его водитель был без маски. Женщина попросила таксиста маску все же надеть, однако тот отказался.

В результате непродолжительного диалога таксист отказался далее везти пассажирку Водонаеву и высадил ее у обочины.

«Я не стала скандалить, но когда вышла, — руки тряслись от обиды и шока, — говорит Алена. — Я сама являюсь человеком, продающим рекламу и услуги (у Алены салон красоты — прим.ред), и не могу себе представить ситуацию, когда бы я так хамски себя вела по отношению к клиентам».

Алена призвала бойкотировать самую популярную в России службу такси, назвав ее «непрофессиональной и опасной для жизни».

А ты за ношение масок или против?