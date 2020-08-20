Экс-участница Алена Водонаева призналась, что хотела взять ребенка из роддома.

Очередное интервью Алены Водонаевой всколыхнуло социальные сети. В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном теледива призналась, зачем рассказала об изнасиловании.

«Я сделала большое дело, несмотря на то что мне было тяжело. Я получила тысячи сообщений с благодарностью, моё признание поможет уберечь других детей. Никто не знал об этом случае до моего интервью, даже мои родители. За день до выхода той программы я подготовила родителей и рассказала».

Несмотря на страшные события из прошлого, Алена старается не вспоминать о плохом. Все своё свободное время экс-участница посвящает сыну.

«Очень много вкладываю в его образование. Богдан много учится, целый год он был на домашнем обучении и за это время сильно опередил школьную программу. Богдан пойдёт в 4-й класс, а математикой занимается за 7-8 класс. Я вообще считать не умею, а сын занимается всеми цифрами. В этом году Богдан пойдёт в школу, потому что социализация очень важна», – рассказала Водонаева.

Обучение ребёнка требует больших вложений, но Алена относит себя к среднему классу населения.

«В рамках России отношу себя к среднему классу. Но мне спокойно, что к своим 38 годам я могла заработать на недвижимость свою. У меня две квартиры в Геленджике, квартира в Одинцово, дом. Меня нельзя считать богатым человеком, я обычная женщина. Такие ценности мы с экс-супругом и сыну прививаем: для нас важно, чтобы Богдан рос не в роскоши, а рос умным человеком и счастливой личностью».

Богдан единственный ребёнок Алены. После очередной внематочной беременности экс-участница потеряла возможность вновь стать мамой. Но в интервью Дмитрию теледива призналась, что рассматривала вариант удочерения девочки.

«Я ездила в несколько детских домов, помогала. В один момент заинтересовалась одной девочкой, но мне её не отдали, потому что я не замужем и официально не работаю. До сих пор я не оставила эту мысль, но если до 40 лет я не встречу мужчину, с которым захочу создать семью, то, наверное, мысль о втором ребёнке оставлю».

Больше половины отзывов об интервью Алены Водонаевой положительные.

«Это интервью перевернуло отношение к Водонаевой… конечно, в хорошую сторону. Не думала, что она такой умный, глубокий человек», – пишет пользователь на канале YouTube.

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