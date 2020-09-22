Алёна Водонаева перечислила, что ей в себе нравится, а что она хотела бы исправить.

Я бываю очень жестка и категорична во многих своих суждениях и высказываниях.

Но жёстче, чем я отношусь к себе, я не отношусь ни к кому.

Я редко бываю довольна своими достижениями. Всегда можно лучше и я это знаю.

Что мне НЕ нравится в себе сейчас:

Отсутсвие дисциплины: я почти год без спорта, питание — ну такое.., сон на четвёрку, а можно ведь на пять )

Я считаю, что я жирная и мне надо похудеть на 3 кг.

Ещё мне не нравится, что я не

достаточн финансово грамотна, но я этому учусь. Недостаточно занимаюсь здоровьем для своих 38-ми, это тоже не нравится.

Что мне НРАВИТСЯ в себе:

Что я учусь: снова вернулась к чтению, дисциплинировано по 50 страниц в день уже несколько месяцев. Через неделю у меня начинается учёба в МГУ и весь будущий год я проведу в историческом здании на Моховой, напротив Кремля. Это мне тоже в себе нравится ) Нравится как и какое я создаю пространство вокруг себя.

Нравится, что купила себе на море квартиру с террасой. Нравится, что мне стали нравится мужчины старше меня )

Расскажите что вам в себе не нравится и что нравится. По-честному. Я поделилась, ваша очередь, девушки )

Мы кстат., с дамами любим, когда мужчины здесь тоже отвечают.

Джентельмены, вас тут и так 35% Не сидим, не молчим. Нам вас послушать всегда интересно. Очень любопытно знать за что мужчины себя хвалят и наоборот 🤔