Алена Савкина поведала, что за периметром слетают маски и розовые очки.
Я теперь понимаю , о чем говорил Саленко когда-то .. что нужно прожить за периметром какое-то время , здесь действительно слетают маски и розовые очки ❌
Здесь ты понимаешь сущность людей , их поступки и ценности
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В периметре , где закрытое пространство , сильно замыленная картинка
Там просто начинаешь сам верить в это , вот и все , что любовь , семья , дети ..
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Вообщем я уверена и убеждена в том , что если любовь — то она не проходит за месяц , два , три..
Она живет долго , и болит долго
Умейте видеть душу каждого 🙏🏽
Человек познаётся в трудностях и поступках ✨
Много слухов ходят сейчас в интернете , прокомментирую некоторые :
✅С Ромой Макеевым не общаюсь , он не работает на 360
✅Я одна , у меня нет никого , я вся в работе
✅Я живу в съёмной квартире с мамой и Богданом
✅На дом-2 не возвращаюсь , моя история там закончена