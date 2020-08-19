Алена Савкина поведала, что за периметром слетают маски и розовые очки.

Я теперь понимаю , о чем говорил Саленко когда-то .. что нужно прожить за периметром какое-то время , здесь действительно слетают маски и розовые очки ❌

Здесь ты понимаешь сущность людей , их поступки и ценности

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В периметре , где закрытое пространство , сильно замыленная картинка

Там просто начинаешь сам верить в это , вот и все , что любовь , семья , дети ..

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Вообщем я уверена и убеждена в том , что если любовь — то она не проходит за месяц , два , три..

Она живет долго , и болит долго

Умейте видеть душу каждого 🙏🏽

Человек познаётся в трудностях и поступках ✨

Много слухов ходят сейчас в интернете , прокомментирую некоторые :

✅С Ромой Макеевым не общаюсь , он не работает на 360

✅Я одна , у меня нет никого , я вся в работе

✅Я живу в съёмной квартире с мамой и Богданом

✅На дом-2 не возвращаюсь , моя история там закончена