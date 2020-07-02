Алена Савкина активно развивает свой новый роман с Максимом Колесниковым. Недавно в сети стали появляться слухи, что молодая мама в скором времени улетит со своим возлюбленным на Сейшелы, оставив при этом своего сына Богдана на попечение других людей.



Напомним, мама Алены Татьяна Владимировна, обычно сидящая с мальчиком, намеревается пробыть в своем родном Владивостоке до наступления осени. Вместо того, что воспитывать Богдана на Острове Любви вместе со своим новым возлюбленным Максимом Колесниковым либо привлечь к уходу за ребенком его отца Илью Яббарова с его девушкой Анастасией Голд, которая, как она сама заявляет, очень любит детей, Савкина вынудила приехать на проект маму Ильи.



Ходят слухи, что женщина поселится в вип-домике Савкиной и полностью заменит собой Татьяну Владимировну. Но почему сама Савкина не готова справляться с собственным сыном?