Алёна Савкина рассказала о том, что для неё значит настоящая дружба.

ДРУЖБА 🔥

Я могу сказать , что у меня мало друзей .. знакомые , товарищи -да , но друзей единицы 👌

Потому , что мне так же тяжело принять предательство друга , как и предательство любимого человека 💔

На проекте я познакомилась с Яной , помню этот день , когда она пришла 😂Я сначала думала , что она странная и вообще офигевшая ( вид у неё кстати именно такой 😂😂шучу )

Помню в первый же день пришла ко мне домой , мы всю ночь болтали и я поняла , что она женщина с .. со стержнем😄

Потом начали общаться , на протяжении года она меня поддерживала , я ее тоже . Она меня не предавала , не обманывала , всегда говорила в лоб и была рядом , когда плохо ❤Я ей верю , она единственная , с кем я действительно дружила и рада , что дружу сейчас 🙏🏽

Она девочка с тяжелой историей . Прошла не мало и пережила то , что врагу не пожелаешь . Я ею прониклась очень, когда она мне доверилась .. для меня это очень важно 🙏🏽То , что сейчас она имеет — она большая молодец , добилась сама и без чьей то помощи , мы с ней даже чем-то похожи ❤Очень пробивная и сильная духом , просто ещё не встретила на своём пути счастья

Я вообще ценю людей , которые не ищут выгоды в дружбе , отношениях и знакомстве

Которые выбирают людей по сердцу , видят в людях качества жизни , а не качество денег

Вы верите в дружбу ? И как думаете , имеет ли она срок ? 🤔

Говорят любовь живет три года .. а дружба ?