Алёна Савкина встретилась с экс-возлюбленным на шоу «Бородина против Бузовой».

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Экс-возлюбленные встретились в студии шоу «Бородина против Бузовой». От нахлынувших воспоминаний Макс даже пустил слезу, но не растрогал Алену.

«Я его отпустила, мы хорошо поговорили. Слёзы его оттого, что он не уверен в себе и страдает от своего же состояния. Он просто запутался, но я ему желаю счастья. Надеюсь, что он найдёт себе здесь девушку и построит любовь. А у меня другая дорога, другой путь», – подвела итоги встречи Алена.