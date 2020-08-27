Алёна Савкина осознала, что всё в жизни зависит от решений, которые мы принимаем.
Когда женщина плачет — это всегда позор для мужчины
Женщины, девушки, милые дамы — давайте перестанем искать оправдания на немужские поступки ❌
Мужчины — они если любят, то всегда искренне, редко встретишь мужчину, который бы перед свадьбой спрашивал у знакомых — а что за ней? Дом, квартира, машина?.. 🤔
поэтому если мужчина любит, то всем сердцем и он не предаст, не бросит, как бы тяжело не было, не оставит и не будет искать повода уйти
А вот редка ли эта мужская любовь в нашем мире? 😑
Не стоит думать о том, что если не звонит — то занят, не пишет — нет возможности, все это чушь
Если мужчина захочет — он всегда найдёт время на вас, все остальное бутафория
Не насилуйте свою душу, давайте любить себя? Не нужно держать возле себя человека, если он хочет бежать или предать.. ➡
Дорога в будущее зависит от принятых тобою решений сегодня✈
Я выписала на бумаге моменты, которые бы я хотела изменить в своей жизни
Качества, материальные дела, образ жизни, недостатки и тд
(P.S. Например я очень хочу перестать принимать все близко к сердцу, отдаваться человеку душой, стать черствой в каком-то моменте к людям
Я очень хочу восстановить нервную систему
Я очень хочу квартиру и автомобиль и тд
Нужно выписать абсолютно все свои желания)
Это все то, что тормозит быть счастливой и разобраться, как самому сделать каждый день прекрасным и просыпаться не с мыслью о том, как выжить, а с мыслью — как я рад новому дню ✨
Все можно исправить только лично самому, многие могут дать совет, помочь, но действие можно совершить лишь только лично нам
Поэтому все зависит от нас самих
Можно жить и терпеть все то, что происходит, а может жить, меняться и становиться счастливой ❤