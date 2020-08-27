Алёна Савкина осознала, что всё в жизни зависит от решений, которые мы принимаем.

Когда женщина плачет — это всегда позор для мужчины

Женщины, девушки, милые дамы — давайте перестанем искать оправдания на немужские поступки ❌

Мужчины — они если любят, то всегда искренне, редко встретишь мужчину, который бы перед свадьбой спрашивал у знакомых — а что за ней? Дом, квартира, машина?.. 🤔

поэтому если мужчина любит, то всем сердцем и он не предаст, не бросит, как бы тяжело не было, не оставит и не будет искать повода уйти

А вот редка ли эта мужская любовь в нашем мире? 😑

Не стоит думать о том, что если не звонит — то занят, не пишет — нет возможности, все это чушь

Если мужчина захочет — он всегда найдёт время на вас, все остальное бутафория

Не насилуйте свою душу, давайте любить себя? Не нужно держать возле себя человека, если он хочет бежать или предать.. ➡

Дорога в будущее зависит от принятых тобою решений сегодня✈

Я выписала на бумаге моменты, которые бы я хотела изменить в своей жизни

Качества, материальные дела, образ жизни, недостатки и тд

(P.S. Например я очень хочу перестать принимать все близко к сердцу, отдаваться человеку душой, стать черствой в каком-то моменте к людям

Я очень хочу восстановить нервную систему

Я очень хочу квартиру и автомобиль и тд

Нужно выписать абсолютно все свои желания)

Это все то, что тормозит быть счастливой и разобраться, как самому сделать каждый день прекрасным и просыпаться не с мыслью о том, как выжить, а с мыслью — как я рад новому дню ✨

Все можно исправить только лично самому, многие могут дать совет, помочь, но действие можно совершить лишь только лично нам

Поэтому все зависит от нас самих

Можно жить и терпеть все то, что происходит, а может жить, меняться и становиться счастливой ❤