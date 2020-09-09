Алёна Савкина советует всем девушкам научиться включать свой внутренний свет.
В каждой женщине должен быть внутренний свет 🤞🏼
Найдите у себя этот потайной включатель 🙌🏽Женщина должна любить себя , сиять — тогда окружающие будут чувствовать эту энергетику 💥
Я много посещаю мест с достаточно обширным кругом людей , и некоторые косо смотрят , мол участница ДОМ2..скандальная и тд..
Но пообщавшись со мной лично , многие абсолютно точно меняют мнение обо мне и проекте в целом 👌
Сколько бы вам не было лет , сколько бы вы не были в браке — каждый день вы должны просыпаться с мыслью , что вы счастливая женщина , и если вы сами будете уверены — ваша семья тоже будет счастлива 🙏🏽
Не закрывайте свой внутренний мир рутиной , скажите ДА своим мечтам и целям , больше мотивируйтесь себя ради детей , любимого мужчины , родителей 👍
Включите свой внутренний свет💥
Сегодня вы узнали что вас предали , и вы этого заслужили ?-НЕТ ❌
Сегодня вы поняли , что у неё ещё все впереди , а ваше время уже ушло- КТО СКАЗАЛ ?
Кто сказал , что мама-одиночка никому не нужна ?
Кто сказал , что женщина — это кухарка , или терпила , когда мужик изменщик ?
Это те , кто надеется в жизни только на судьбу и плывёт по течению❌
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Станьте сами творцом своей судьбы 🙏🏽
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Главной вопрос .. счастлива ли ты плотностью ? Не моментом , а ежеминутно ?
Если нет- то самое время делать первый шаг 🤞🏼
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Женщина — это цветок , если женщина любит себя — значит ее любит мир ❤