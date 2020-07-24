Совсем недавно Алёна вернулась из отпуска, который провела во Владивостоке вместе со своим молодым человеком Максимом, мамой и сыном Богданом. Приехав на проект, Алёна узнала, что Илья Яббаров в разговоре с Анастасией Голд заявил, что Алёне пора заводить «своих детей» вместе с Максимом. Савкина, как и многие зрители, не поняли смысла этой фразы.



Так же саратовский шансонье добавил, что Богдан для них с Анастасией «уже стал родным». Алёна была в шоке от подобных фраз и отношения Яббарова к собственному сыну. Теперь Савкина пытается поговорить с Ильёй и выяснить причину подобных высказываний.



Зрители не удивились такому поведению Яббарова, ведь он ко всем своим бывшим женщинам и детям относился подобным образом. Ему выгодно участвовать в рекламных фотосессиях с Алёной и сыном. Даже на одном выпуске шоу он сказал, что в будущем воспитанием его сына будет заниматься отчим, а сам Илья будет приезжать к ребёнку только раз в неделю. В лучшем случае.