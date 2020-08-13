Многие зрители и поклонники проекта «Дом-2» начали подозревать, что уход Алёны Рапунцель вместе с сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и возлюбленным Максимом Колесниковым был изначально спланирован. Ведь всё больше фактов говорят о том, что каждый из тех, кто покинул тогда проект, сейчас оказался в довольно выгодном положении. Так, Алёна сейчас активно развивает свой блог в инстаграме, пробует себя на новых поприщах, выпустила песню, а теперь ещё и стала ведущей телеканала «360°».



Алёна первая начала заводить на проекте разговор об уходе с телестройки ещё около месяца назад. Мама Татьяна Владимировна торопилась продать квартиру в родном городе, чтобы приобрести жильё в столице. А после состоявшейся сделки в семье сразу начались скандалы и истерики, как будто подталкивающие всех к уходу с проекта.



Сейчас же всё довольно благополучно складывается в жизни каждого из всей этой компании. Максим вернулся на проект в качестве топового участника и готов строить отношения, а Алёна пробуется в роли ведущей на телеканале «360°» в рубрике «Большие и маленькие новости». Первый выпуск поклонники могут уже увидеть в интернете.