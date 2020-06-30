Около месяца тому назад молодая мама телестройки Алена Савкина написала пространный пост в своем Инстаграм-аккаунте, в котором намекнула на свою возможную вторую беременность. Правда, вскоре девушка удалила этот пост.



Вскоре после этого в сети появились слухи, Алена якобы посещала частную московскую клинику, где ей сделали УЗИ-обследование и подтвердили вторую беременность. Фанаты Савкиной сразу же завалили девушку соответствующими вопросами.



Молодая мама не стала сама отвечать на вопрос касательно своей второй беременности и попросила сделать это вместо нее своего возлюбленного Максима Колесникова. Парень, недолго думая, подтвердил факт второй беременности Алены. Но фанатов терзают сомнения по поводу правдивости ответа парня, ведь он мог просто пошутить, чтобы подогреть слухи о деликатном положении своей возлюбленной и, тем самым, поднять свой рейтинг.