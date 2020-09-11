Бывшая участница Алёна Савкина решила поставить Настю Паршину на место, обвинив беременную блондинку в хайпе на имени Рапунцель-младшей. Девушка считает, что Настя завидует её популярности и ревнует к своему молодому человеку.



Стоит напомнить, что недавно Алёна вместе с Никитой Уманским провела время в столичном гастрономическом туре. Узнав об этом, Паршина разместила на своей страничке в соцсетях гневный пост, в котором упомянула имя Алёны. Многие подписчики беременной Паршиной даже назвали Рапунцель чуть ли не разлучницей пары.



Алёну очень задели обвинения Паршиной в хайпе. Рапунцель намекнула у себя на страничке, если кто и хайпует на всей ситуации, так только сама Настя. Рапунцель написала, что ей всё это надоело, поэтому ей даже рот открывать для обсуждения не хочется, для всеобщего блага. По поводу встречи с Уманским Алёна пояснила, что он сам попросил её поговорить, ведь мужчине требовалась помощь девушки, но какая именно, Рапунцель предпочла умолчать.