Бывшая участница телепроекта рассказала о новом романе со стриптизёром. Девушка попросила не осуждать и не упрекать её в выборе парня с такой профессией, ведь она очень счастлива с ним и спокойна. Алёна уже представила избранника маме, но торопить события в дальнейшем она не хочет, с сыном Богданом пока знакомить бойфренда не собирается и планировать с ним будущее тоже. Девушка позволила себе расслабиться и насладиться общением с привлекательным молодым человеком.



Нового парня Алёны зовут Илья, ему всего двадцать два года, он уже долгое время работает в столичном ночном клубе стриптизером, а родом он из Самары. Рапунцель-младшая решила рассказать, что с парнем она познакомилась совсем недавно. Подруга Яна Захарова пригласила Алёну в ночной клуб, где девушка и увидела Илью. Их взгляды пересеклись, он сам подошел знакомиться, после чего у них завязались отношения.



Алёна призналась подписчикам, что после неудачных отношений с музыкантом группы «Тайпан» она боялась подпускать к себе мужчин близко. В какой-то момент она решила, что нельзя оградить себя от любой опасности. С Ильёй Алёна встречается уже около месяца, молодые люди редко видятся из-за напряженного рабочего графика, но девушка стремится всё свое свободное время уделять избраннику, как и он ей.