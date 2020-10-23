Бывшая участница проекта решила украсить своё тело новым рисунком. На внутренней стороне запястья девушки теперь красуется татуировка-надпись с именем её сына Богдана.



В своём микроблоге Алёна разместила запись о том, что пришла в тату-салон, не раскрывая подробностей. Подписчики начали переживать, что в очередной раз экс-участница собралась набить парную тату со своим новым бойфрендом, ведь она уже неоднократно так поступала. На этот раз Рапунцель-младшая увековечила на своём теле имя своего сына Богдана. В соцсетях женщина написала, что теперь на её руке будет красоваться самое любимое для неё слово.



Алёна делала уже довольно много татуировок, но чаще всего она украшает своё тело совместно с партнерами. Так, встречаясь с Романом Макеевым и Максимом Колесниковым на проекте, девушка уже делала парные тату. В первом случае она даже сводила наколку, поэтому в области рёбер сейчас у неё красуется изображение девушки со змеей. С Колесниковым они набивали изображения льва на ногах. Также у Алёны есть татуировка в виде иероглифов на спине.