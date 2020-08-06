Бывшая участница проекта Алёна Савкина поделилась с подписчиками шокирующей новостью. Девушка в отчаянии, она объявила Максима Колесникова в предательстве и измене и добавила в который раз, что не создана для любви. Алёна рассказала, что всё произошло очень быстро, практически в одну минуту.



Девушка написала на странице в соцсети, что ненавидит предателей, не понимает, как люди могут сначала говорить, что любят, а потом целовать других женщин, даже не прощаясь и не прося прощения. Алёна рассказала, что испытывает сильную боль и не понимает, когда же в её жизни наступит счастливая полоса. В очередной раз Алёна сказала, что разочаровалась в любви и в отношениях.



Спустя несколько часов после записей Алёны, Максим тоже поспешил отреагировать и выложить в сеть ответное видеообращение. Парень рассказал, что не предавал Алёну, не изменял ей, а все их проблемы только из-за мамы девушки. Максим рассказал, что не может мириться с мнением несостоявшейся тёщи. Колесников решил вернуться на проект, но не для построения отношений, а для получения дружеской поддержки.