Алёна Рапунцель покинула проект «Дом-2» около трех месяцев назад. Сейчас девушка изо всех сил старается достойно содержать свою семью, обеспечивает маму и своего маленького сына Богдана. Она поделилась с подписчиками своими планами на ближайшее будущее. Алёна планирует приобрести жилье в Москве и накопила уже некоторую часть первоначального взноса для ипотеки.



По словам Алёны, в течение всех трёх месяцев она очень много работала и смогла накопить приличную денежную сумму. Девушка решила, что лучше платить не за съемное жилье, а за свое собственное. Также Рапунцель-младшая собирается продать квартиру во Владивостоке. Если это случится, то первоначальный взнос девушки за ипотеку составит шесть миллионов рублей.



В дальнейшем Алёна собирается полностью погасить ипотеку за три года. Она рассматривает двухкомнатную квартиру на Юго-востоке столицы с хорошим ремонтом. Планов у экс-участницы много, после ипотеки она хочет приобрести машину, а потом загородный дом для дедушки с бабушкой в Подмосковье.