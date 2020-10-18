Алена Савкина созналась, что ее притягивают амбициозные и характерные люди.

Я обожаю сложных людей. Амбициозные, характерные, яркие, настойчивые, многогранные… Они сражают своей харизмой, пышут уверенностью и силой…

С такими ужиться не легко, но именно к таким тянет, именно с такими хочется идти, вдыхая их в полные легкие и, задерживая внутри на столько, на сколько хватит сил…

Такие Люди привлекают всех, а достаются только себе подобным . Они — личности, которые твердо знают что хотят и уверенно к этому движутся. Они не смотрят по сторонам и не придают внимание общественному мнению…

Другой же люд, который плывет неизвестно куда и неизвестно зачем и пышет только неуверенностью и комплексами…и отклика лично во мне никакого не находит… Смысл их жизни не определен, их цели размыты как берега Амазонии, по которой они плывут годами ожидая своего звездного часа. И именно они, не зная как выразить себя и свое унылое существование активно участвуют в сплетнях, склоках, интригах, дабы хоть как то разнообразить свою пустую жизнь. Любят поддакивать, лицемерить, а потом поливать Вас своей болотной грязью.