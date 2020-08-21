Вчера Алёна Савкина побывала на шоу «Бородина против Бузовой».

Сегодня я была на ББ и главное вопросы от вас:

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✅На Дом-2 не возвращаюсь

✅С Максом сегодня расставили все точки

✅Чёрный список на ББ у меня отсутсвует

✅К Максу чувства есть, но они больные и бессмысленны

✅Приходила с Богданом в поддержку Ильи

✅На дом-2 обид нет и ничего плохого они мне не сделали

Кстати вообще хочу сказать, что я думаю он очень будет страдать от самого себя, желаю ему познать чувство любви 🙏🏽Он постоянно ищет кого-то, кто его примет, а нужно просто полюбить и бороться.

Он сейчас заложник самого себя, и постоянно в бегстве от самого себя. Желаю ему только самого хорошего 🙏🏽

Сейчас мчу на мероприятие, а пока давайте подумаем, кто бы сейчас стал настоящим героем Дом-2? Из действующих участников?