Вчера Алёна Савкина побывала на шоу «Бородина против Бузовой».
Сегодня я была на ББ и главное вопросы от вас:
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✅На Дом-2 не возвращаюсь
✅С Максом сегодня расставили все точки
✅Чёрный список на ББ у меня отсутсвует
✅К Максу чувства есть, но они больные и бессмысленны
✅Приходила с Богданом в поддержку Ильи
✅На дом-2 обид нет и ничего плохого они мне не сделали
Кстати вообще хочу сказать, что я думаю он очень будет страдать от самого себя, желаю ему познать чувство любви 🙏🏽Он постоянно ищет кого-то, кто его примет, а нужно просто полюбить и бороться.
Он сейчас заложник самого себя, и постоянно в бегстве от самого себя. Желаю ему только самого хорошего 🙏🏽
Сейчас мчу на мероприятие, а пока давайте подумаем, кто бы сейчас стал настоящим героем Дом-2? Из действующих участников?