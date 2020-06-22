Алёна Савкина поняла, что происходит в отношениях с мужчиной, которому ты действительно нравишься.

Я поняла это ключевое чувство, когда встречаешь мужчину, которому ты действительно нравишься — у тебя проходит неутолимая жажда😑

Жажда по цветам — потому что он не ждет 14.02 и 8.03, он их просто дарит тебе. Жажда по нежности и заботе — он делает все, чтобы ты была счастливой и спокойной, потому что для него важно твое настроение. Жажда по помощи — тебе становится легче, ведь вы вдвоем теперь против мира/февраля/авитаминоза/депрессии😌

Мужчина лечит грустные взгляды на цветочные лавки, лечит хандру от того, что ты опять продумываешь все одна, лечит печаль от того, что никто не целует тебя в коленку. Лечит жажду, а не усиливает☝🏽