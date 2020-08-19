Бывшую участницу проекта «Дом-2» Алёну Савкину очень удивляет тот факт, что Максим Колесников так быстро её забыл и уже готов ухаживать за другой девушкой. Речь идёт о Яне Шафеевой, возможность отношений с которой обсуждалась в эфире 18 августа 2020 года.



Многие зрители сначала надеялись, что Алёна вернётся на проект, но сейчас большинство в этом уже сомневается. Ведь не зря девушка приоткрыла «завесу» тайн проекта, рассказав, что под камерами в замкнутом помещении всё совсем не так, как кажется. По словам сестры Рапунцель, она благодарна проекту, что он избавил её от афериста Колесникова.



Некоторые зрители и поклонники «Дома-2» уверены, что двери проекта закрыты и для Алёны Рапунцель, и для Захара Саленко. Возможно, именно из-за этого организаторы решили «свести» Максима Колесникова и Яну Шафееву. Хотя Милена Безбородова смогла через полгода вернуться в периметр, поэтому для Захара с Алёной не всё ещё потеряно. Сама Рапунцель категорически не хочет возвращаться на телестройку.