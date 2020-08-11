Бывшая участница проекта «Дом-2» Алёна Савкина совсем недавно рассталась со своим молодым человеком, вместе с которым они хотели строить отношения за периметром. Девушка поделилась, что её никак не покидает грусть и тоска из-за всей сложившейся ситуации. Стоит напомнить, что девушка разочаровалась в Максиме и обвинила его в предательстве. Он ушёл от неё, не попрощавшись и вернулся на телепроект.



Алёна рассказала, что впала в настоящую депрессию после расставания. Ей постоянно снится бывший возлюбленный, она снова винит себя в произошедшем, а также в том, что снова поддалась чувствам и растворялась в мужчине полностью, отдавая отношениям всю себя без остатка. Алёна поделилась, что каждый день её душа разрывается на части от боли, которую её принесло это расставание, но она старается быть сильной и делать так, чтобы сын Богдан не видел её слёз.



Сам Максим винит в разрыве маму Алёны Татьяну Владимировну, которая сразу не приняла молодого человека дочери и всячески пыталась их рассорить. Парень утверждает, что ему приходилось сидеть в комнате и не выходить, пока Татьяна Владимировна не уснёт. Сейчас Алёна осознаёт, что доля маминой вины в этом расставании есть, поэтому не позволит ей больше влезать в свои отношения.