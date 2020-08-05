Алёна Савкина считает, что к любым переменам нужно относиться правильно.

Давайте учиться вместе радоваться мелочам?🙈

⠀

В жизни часто так бывает, что наступает момент перемен🤦🏽‍♀Но к ним нужно относиться правильно, ибо это человека и делает сильным, независимым и стойким 🔥

Можно впасть в депрессию и понять, что зона комфорта нарушена 😟А можно задаться целью, достичь большего, лучшего ❤💥

Знаете, я часто задаю себе вопрос, вот за что столько слез и боли я прошла? И почему сейчас я должна быть не счастлива? 🧐

Нет, нет. Бог не создал плохих и хороших людей — он создал всех одинаковых, поэтому никогда не судите хороший или плохой, просто каждый человек живет так, как хочет он и в этой жизни он по-своему счастлив, по-своему ему больно и тд❌

И могу сказать, что никто никогда вам не поможет, кроме вас самих ✨

Я знаю, что я должна себя направить на вектор успеха, счастья и удачи 🙈👌

Так давайте учиться просить у жизни только лучшего 🙈❤

⠀

И не важно, что было в прошлом — главное настоящее и будущее ❤