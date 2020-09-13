Экс-участница Алена Савкина поведала, что у нее в душе агония.

Знаете , просто в душе сейчас агония

Бегство от самой себя , или наступает этап принятия ?

Принятие новой жизни , осознание ошибок , переосмыслением того , что твой мозг был выключен 3 года , продуктивной работы у него не было

Не надо было думать о стабильности , работе , квартире , еде , потребностях

Недавно была у подруги.. она сказала что все у неё в жизни есть , и рост , и карьера .. но в личной жизни не везёт

Не может удержать мужчину рядом .. и это главная ошибка женщин . Держать мужчину рядом не нужно .

Ведь и я так жила , находясь в периметре

Я постоянно их удерживала , постоянно обеспечивала и сама же баловала

Я уже говорила вам о внутреннем свете . Женщина должна гореть , не для кого-то — для себя

Она должна любить себя в первую очередь — и тогда ее будет любить мир

Будет счастлива семья , муж будет хотеть любить и радовать , дети будут расти на примере любви человека к себе и к своим успехам

Там , где ты можешь создать из себя красивую обложку — не выход , нужно именно начать с внутренней себя

Я вот поняла , что сколько бы я себя не меняла на проекте внешне — это не делало меня счастливее , пока не произошёл этот переломный момент-уход

Важно найти гармонию с самой собой . Мир жесток , и многого наверно люди не заслуживают некоторые

Измен , рукоприкладств , предательств и тд

Но это лишь уроки и опыт жизни . Нужно максимально уметь прощать, отпускать , понимать то , что человек никогда не сделает так , как ты хочешь

Важно , очень важно любить себя 👌Все , кто добился успеха — обычные и такие же люди , как и все мы . С двумя глазами , руками , ногами 😊Секрет успеха в ощущении внутреннего мира , ты создаёшь все своими руками

Не держите людей рядом . Не надо трястись , что кто-то уйдёт или изменит , не надо покупать любовь

Вы превращаетесь в клетку с загнанной мышкой . И это не самовлюблённость . Самовлюблённость — это безделие , когда человеку больше нечем заняться , чем только лишь собой

А когда есть работа , семья , цели и значимость — это другое

Посмотрите фильм «Секрет» .. очень завораживает , мотивирует и подталкивает к движению 🔥

Скоро на примере покажу вам , о чем я говорю 🙈