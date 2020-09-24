Алена Савкина пожаловалась на предательство друзей и сошедшего с ума Илью Яббарова.

АГОНИЯ 🤦🏽‍♀

На сколько чертовски лицемерен этот мир . На сколько он продажен .

Вот вы доверчивый человек ? Я да . Очень сильно привязываюсь к людям и умею прощать за ошибки , если человек их осознаёт . Но люди этим пользуются .

Могут уничтожить все ради денег .. а могут даже и семьи создавать тоже ради денег .

Могут изменить любимому человеку , могут избить верную жену , могут бросить детей , могут отобрать все и оставить родителей без грошей .

Эти три дня для меня просто адские. Порой я думаю , что даже кто-то сглазил .

Отец Богдана сошёл с ума , друзья оказались лицемерами и которые смогли легко встать нож в спину , близкие подставили .. или опять же вопрос доверия к не тем людям ?

Опять вопрос денег , хайпа .. вопрос того , что ты нужен людям в нужное для них же время и месте .

Ещё и заболели всей семьей , зашибись .

Короче заставило меня задуматься о многом , что никогда никого не жалей — тебя никто не пожалеет . Жалость — самое плохо чувство..

Сейчас настал тот период , когда люди в моей жизни , которым когда-то я доверяла , служат барьером , через который я должна перепрыгнуть и пойти дальше , не дав себя сломать ❌

Период , когда пора сделать выводы раз и навсегда .

Я могу смело сказать , что после последних событий минимум 10 человек вычеркнуты из моей жизни раз и навсегда , как близкие , друзья , товарищи и тд..

И знаете , я так от этого счастлива …🙏🏽