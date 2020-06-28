Алёна Савкина уверена в том, что их с Максимом Колесниковым ждёт светлое будущее.

Все меняется 💥

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Хочу начать с того, что моя жизнь на проекте всегда честная и искренняя 🙏🏽Никогда не участвовала в фикциях и всегда хотела найти человека, с которым снова поверю в слово любовь ❤

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Да, здесь было много моментов, слез, истерик, радости, добрых и счастливых моментов, а так же и наоборот ⚡

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Спустя много времени я встретила Макса 🖤Он молодой и очень хороший парень, с добрым сердцем 😍

В наши отношения мало кто верил, и много было сплетен 💥

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Но я счастлива рядом с ним и могу сказать, что я тебя люблю ❤

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Безумно родной и самый лучший ❤

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Я склонна не доверять мужчинам и зачастую просто уничтожала сама все то, что строила 🔥Я просто его чувствую, каждый миллиметр его тела ❤

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Многие скажут, что зачем тебе он, он молодой а у тебя ребёнок и тд .. 🧐

Знаете, в нем столько отвественности, сколько я не встречала ни в ком ❌Он четко понимает на что он идёт и что от него зависит❗

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Поэтому я спокойна, поэтому нет скандалов, поэтому я сейчас живу в гармонии, поэтому я выбрала его ❤

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Я уверена, что нас ждёт счастливое будущее ❤

И знаете, думаю скоро вы и сами это увидите…😌