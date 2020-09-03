Алёна Савкина рассказала о том, что сейчас происходит в её жизни.

Так, что-то я пропала из постов 🙈❤

Ох, эти перемены 🤔

Рассказываю:

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✅Сегодня финально закончили работу над треком.Скоро совсем вам представлю релиз , над которым трудились месяц . В нем заложен большой смысл , поэтому он мне очень важен ..

✅Открываю свой магазин детской одежды . Все материалы , эскизы в работе . Моя первая коллекция для мальчиков уже почти готова и скоро я ее вам презентую , в ближайшее время

Тяжело найти хорошую , качественную ткань . Найти производителя . Я вложила всю свою душу и любовь ❤

✅Начинаем снимать кое-что интересненькое 🙈

(P.S. Кстати ищу хорошего видеооператора и монтаж , пишите в Директ 🔥)

✅Сегодня решила , что хочу покраситься в блонд 😱Но это ещё не точно , хотя прям мысли говорят — иди 😄

✅Работа работается , я поняла что счастье любит тишину , как и успех

Поэтому хочу пока войти в стабильность , прийти к желанному и потом уже с вами поделиться 🙈Обещаю , скоро скоро 🤫

С личной жизнью в завязке , хотя поняла , что есть люди , которые очень искренне к тебе относятся .. от слова готовы ради тебя на все и без смысла хайпа и лести…🤔

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Кстати ещё поняла :

✅дружба исключительна и редка

✅любовь продажна

✅многие люди вовсе пропали из нашей жизни

Короче , все нестабильно в людских отношениях в наше время и периметр и «за» — разные вещи , здесь нужно каждый день быть уверенным только в себе и нисколько в себе не сомневаться 🙈

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Богдан у меня уже ходит в группу раннего развития , мамуля помогает дома , а я с утра постоянно уже на ногах бегу совершать дела 🙈❤

Моя семья — моя ответственность 🙏🏽

Я знаю , что многие очень скучают по нам в эфирах , я получаю ежедневно кучу сообщений и хочу сказать , что я тоже безумно вас люблю и благодарна вам за вашу поддержку и внимание 🙈❤

Я уже без вас не могу , так привыкла к моим зрителям , которые так долго с нами проживали большой этап в жизни и которые сейчас остаются с нами и верят в меня ❤