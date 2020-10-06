Бывшая участница Алена Савкина призналась, что очередные трудности считает не наказанием, а просто испытанием.

Я отношусь к трудностям иначе , я считаю их не наказанием , а наоборот испытанием , после которого обязательно будет крутой выигрыш 🔥

Я всегда идею свою четкую позицию и мнение.Самое главное , высказывать то , что думаешь без страха👌

Я начала жизнь с чистого листа , без ненужных людей , а наоборот..нужно быть с любимыми , близкими ❤

Завтра вам расскажу и покажу много интересного , а пока котята good night😴