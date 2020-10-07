Алена Савкина рассказала, зачем она так часто посещает студию ББ.

Алена Рапунцель вроде проект наш покинула, но дверку оставила открытой. И частенько забегает «на огонек»: то с экс-мужем гражданским подраться, то влюбленного Колесникова до инфаркта своими прелестями довести. Многие поклонники задают девушке вопрос: зачем ты все время возвращаешься?

«На меня льется много негатива в сетях, распространяют его участники в том числе. Я прихожу в студию, чтобы разобраться, чтобы эти люди в глаза мне сказали все то, о чем они рассуждают за моей спиной. «Но они бегут», —говорит Алена. – Но вы же сами меня позвали своими высказываниями в соцсетях!»

Алена признается, что ей очень важна ее репутация, которую она не позволит испортить никому.

«Не путайте проект и реальную жизнь за периметром. Здесь мне важна моя репутация. Я работаю каждый день, прихожу домой без ног, стараюсь ради своей семьи. Участники в большинстве своем не понимают, что такое жизнь за периметром, и я тоже раньше этого не понимала. На проекте мы можем ненавидеть, оскорблять, быть антигероем, это лишь поднимает проекту рейтинг. Но здесь, в реальной жизни, все иначе. И я не могу понять, почему люди в периметре позволяют себе цеплять тех, кто уже ушел и живет своей жизнью?» — говорит Алена.