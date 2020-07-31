Алена Савкина рассказала, что Максим Колесников иногда ведет себя как ребенок.

Макс и сам признавал, что неопытен во многих вещах, теперь и Алена просит своего возлюбленного повзрослеть.

«В некоторых моментах он ведет себя как маленький. Мне нужен мужчина, а не второй ребенок, мне есть кого воспитывать. Макс пообещал мне, что будет меняться, взрослеть. Он уже давно не маленький, на нем большая ответственность за меня, за Богдана. Будем исправляться», — прокомментировала Алена.

Как думаешь, сможет Колесников повзрослеть, или ему нужна другая женщина?